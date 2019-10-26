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26 октября • обновлено в 18:45
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Кокляев - Емельяненко: прогноз букмекеров на самый ожидаемый бой года в России

1.2т Читать материал на украинском

Знаменитый боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет поединок по правилам бокса с известным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Кокляев - Емельяненко: прогноз букмекеров на самый ожидаемый бой года в России

Спортсмены померятся силами 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.

Несмотря на усердную подготовку Кокляева, букмекеры оценивают его успех в "самом ожидаемом бою года" (по версии организаторов) коэффициентом 8,50. Показатель на успех Емельяненко составляет 1,15.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед в ММА, 7 поражений и 1 ничья. 40-летний Кокляев — неоднократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в одном из московских баров. Во время драки Емельяненко рассек бровь Кокляеву.

Отметим, что в апреле Александр сорвал третий бой подряд, разбившись на велосипеде.

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Персона
Александр Емельяненко
Тег
Новости России
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