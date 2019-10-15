Когда жеребьевка Евро-2020: в какой корзине Украина

Накануне сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии и досрочно квалифицировалась в финальную часть Евро-2020.

"Желто-синие" за два тура до финиша забронировали себе не только путевку на турнир, но и первое место в отборочной группе. Это существенно повышает шансы подопечных Андрея Шевченко попасть в первую корзину при жеребьевке первенства. Для этого украинцам необходимо оказаться в шестерке лучших победителей групп.

Сама процедура состоится уже 30 ноября нынешнего года. Церемонии примет столица Румынии Бухарест. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Украина – Португалия

24 участника финальной стадии будут разбиты на шесть групп по четыре команд. Выход на чемпионат по состоянию на 15 октября гарантировали себе пять сборных: Бельгия, Италия, Россия, Польша и Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, победа Украины над командой Португалии в отборе на Евро-2020 вызвала невероятный переполох в сети.

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