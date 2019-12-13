Когда жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: в какой корзине "Шахтер"

В футбольной Лиге Европы в четверг, 12 декабря, состоялись матчи заключительного тура группового этапа.

По их результатам определились все участники 1/16 финала турнира, которые сформируют 16 пар первого раунда плей-офф. Украину на этой стадии представляет чемпион страны донецкий "Шахтер".

КОГДА ЖЕРЕБЬЕВКА 1/16 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

Процедура жеребьевки состоится в понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

ФК "Шахтер" Football.ua

КОРЗИНЫ ДЛЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/16 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

32 команды будут разбиты на две корзины – сеяных и несеяных. В посев попадут 12 победителей групп и четыре лучшие команд из тех, которые стали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.

На этом этапе не могут встретиться клубы из одной страны и клубы, которые играли в одной группе Лиги Европы.

Сеяные: "Севилья", "Эспаньол" (оба – Испания), "Мальме" (Швеция), "Базель" (Швейцария), ЛАСК, "Зальцбург" (оба – Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Арсенал", "Манчестер Юнайдет" (оба – Англия), "Порту", "Брага", "Бенфика" (все – Португалия), "Гент" (Бельгия), "Истанбул ББ" (Турция), "Интер" (Италия), "Аякс" (Нидерланды).

Несеяные: АПОЕЛ (Кипр), "Копенгаген" (Дания), "Хетафе" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Клуж" (Румыния), "Айнтрахт", "Вольфсбург", "Байер" (все – Германия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), "Рома" (Италия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Алкмаар" (Нидерланды), "Шахтер" (Украина), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" повторило личный антирекорд в еврокубках, вылетев из Лиги Европы на групповой стадии.

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