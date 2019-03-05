МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Когда Порошенко проиграет": в России "подгорело" из-за отказа сборной Украины от Ракицкого

4.3тЧитать материал на украинском

Ярослав Ракицкий вполне ожидаемо не попал в заявку сборной Украины на ближайшие матчи отбора Евро-2020, что позволило вздохнуть многим украинцам - вопрос закрыт, и закрыт отлично.

По сути, почти ни у кого не возникало сомнений, что после перехода в "Зенит" в ФФУ попрощаются с защитником (хотя Шевченко изначально и не раскрывал карты). Однако после публикации списка игроков сборной Украины поднялась волна с другой стороны - в России футбольная общественность порой наивно и откровенно по-детски реагирует на игнорирование Ярослава со стороны Андрея Шевченко.

Новости
Кадры Шевченко: 5 поводов поспорить о составе сборной Украины

OBOZREVATEL отыскал несколько мнений и высказываний в российских СМИ, которые до сих пор сокрушаются насчет "обиженного" Ракицкого.

"Я надеялся, что Андрей Шевченко будет в здравом смысле при составлении заявки. Наверное, он и был. Просто такая ситуация в стране, предвыборная кампания идет"

Одним из первых невызов Ракицкого прокомментировал украинский тренер, с 2011-го работающий в России, - Игорь Гамула. Одиозный наставник, уже 7 лет трудящийся на разных должностях в "Ростове", не стал тянуть резину - всему виной выборы.

"Конечно же, это решение принято не по спортивному принципу. Все-таки по игре за "Зенит" Ракицкий защитник номер один. Все ясно. Я надеялся, что Андрей Шевченко будет в здравом смысле при составлении заявки. Наверное, он и был. Просто такая ситуация в стране, предвыборная кампания идет. Не до футбола. Думаю, эта ситуация и не позволила Ярославу поехать на сбор", - цитирует тренера Sport24.ru.

"Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента, и если это будет не Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду"

Но еще больше "подгорело" у депутата Госдумы и члена Исполкома РФС Игоря Лебедева. Здесь тебе не только "на тысячу процентов политическое решение", но и прогноз, что вскоре этот "беспорядок" прекратится.

"Невызов Ракицкого в сборную - на тысячу процентов политизированное решение. Даже ни капли сомнения нет в том, что это не спортивное решение. Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента. Кто бы им ни был, кроме Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду", - сказал депутат в комментарии изданию Sport24.ru.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

"Тем более, сам Ракицкий наверняка понимает, что нынешняя политическая власть на Украине недолговечна. Такие глупости, как невызов игрока в сборную из-за того, что он играет в России, думаю, прекратятся", - резюмировал Лебедев.

"Я счастлив, что его никуда не вызывают - так он травму не получит"

Более спокойно, вещая из своего "питерского" мирка, ситуацию прокомментировал российский комментатор Геннадий Орлов, который теперь работает на клубном радио "Зенита". Интересно, что побудило Орлова в данной ситуации аж два раза употребить слово "суверенный"?

"Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия. Поэтому это их личное дело. Главное, что "Зенит" не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают - так он травму не получит", - сказал Орлов news.sportbox.ru.

Новости
В "ДНР" устроили истерику из-за решения Шевченко по Ракицкому

"Спорта вне политики не бывает. Политики любят пользоваться спортсменами, а те - примазываться к политическим акциям"

Весьма трезво и немного поперек другим отсутствие Ракицкого в сборной Украины прокомментировал Алексей Андронов. Известный комментатор объясняет, почему это решение стоит воспринимать нормально, и встает на сторону Шевченко.

"Абсолютно не согласен с коллегами, считающими это решение исключительно политическим. Говорящими, что Шевченко струсил, не прислав вызов игроку, перешедшему из "Шахтера" в "Зенит". Спорта вне политики - не бывает. Никогда и нигде. И не стоит говорить о России или Украине, как и в любой восточноевропейской стране, здесь спорт политизирован предельно, ведь является инструментом пропаганды и агитации. И сами спортсмены, за редчайшим исключением, очень любят примазываться к политическим акциям. И политики любят ими пользоваться", - заявил российский комментатор Алексей Андронов в своем Twitter.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Темы
Евро-2020Российско-украинский конфликтчемпионат РоссииФФУ
Персоны
Ярослав Ракицкийфутболист Андрей ШевченкоПетр ПорошенкоИгорь ГамулаАлексей Андронов
Теги
ФК ШахтерФК Зенитженская сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
11
Смешно
8
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Было бы о чем говорить. Темы на Обозе...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
"в России футбольная общественность" нам ПОХ. Получили себе это "щастя", ну и радовались бы молча...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Medved George
Medved George
Предатели страны за национальную сборную не выступают! Обсуждать здесь нечего!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги