"Когда Порошенко проиграет": в России "подгорело" из-за отказа сборной Украины от Ракицкого

Ярослав Ракицкий вполне ожидаемо не попал в заявку сборной Украины на ближайшие матчи отбора Евро-2020, что позволило вздохнуть многим украинцам - вопрос закрыт, и закрыт отлично.

По сути, почти ни у кого не возникало сомнений, что после перехода в "Зенит" в ФФУ попрощаются с защитником (хотя Шевченко изначально и не раскрывал карты). Однако после публикации списка игроков сборной Украины поднялась волна с другой стороны - в России футбольная общественность порой наивно и откровенно по-детски реагирует на игнорирование Ярослава со стороны Андрея Шевченко.

OBOZREVATEL отыскал несколько мнений и высказываний в российских СМИ, которые до сих пор сокрушаются насчет "обиженного" Ракицкого.

"Я надеялся, что Андрей Шевченко будет в здравом смысле при составлении заявки. Наверное, он и был. Просто такая ситуация в стране, предвыборная кампания идет"

Одним из первых невызов Ракицкого прокомментировал украинский тренер, с 2011-го работающий в России, - Игорь Гамула. Одиозный наставник, уже 7 лет трудящийся на разных должностях в "Ростове", не стал тянуть резину - всему виной выборы.

"Конечно же, это решение принято не по спортивному принципу. Все-таки по игре за "Зенит" Ракицкий защитник номер один. Все ясно. Я надеялся, что Андрей Шевченко будет в здравом смысле при составлении заявки. Наверное, он и был. Просто такая ситуация в стране, предвыборная кампания идет. Не до футбола. Думаю, эта ситуация и не позволила Ярославу поехать на сбор", - цитирует тренера Sport24.ru.

"Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента, и если это будет не Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду"

Но еще больше "подгорело" у депутата Госдумы и члена Исполкома РФС Игоря Лебедева. Здесь тебе не только "на тысячу процентов политическое решение", но и прогноз, что вскоре этот "беспорядок" прекратится.

"Невызов Ракицкого в сборную - на тысячу процентов политизированное решение. Даже ни капли сомнения нет в том, что это не спортивное решение. Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента. Кто бы им ни был, кроме Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду", - сказал депутат в комментарии изданию Sport24.ru.

Ярослав Ракицкий

"Тем более, сам Ракицкий наверняка понимает, что нынешняя политическая власть на Украине недолговечна. Такие глупости, как невызов игрока в сборную из-за того, что он играет в России, думаю, прекратятся", - резюмировал Лебедев.

"Я счастлив, что его никуда не вызывают - так он травму не получит"

Более спокойно, вещая из своего "питерского" мирка, ситуацию прокомментировал российский комментатор Геннадий Орлов, который теперь работает на клубном радио "Зенита". Интересно, что побудило Орлова в данной ситуации аж два раза употребить слово "суверенный"?

"Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия. Поэтому это их личное дело. Главное, что "Зенит" не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают - так он травму не получит", - сказал Орлов news.sportbox.ru.

"Спорта вне политики не бывает. Политики любят пользоваться спортсменами, а те - примазываться к политическим акциям"

Весьма трезво и немного поперек другим отсутствие Ракицкого в сборной Украины прокомментировал Алексей Андронов. Известный комментатор объясняет, почему это решение стоит воспринимать нормально, и встает на сторону Шевченко.

"Абсолютно не согласен с коллегами, считающими это решение исключительно политическим. Говорящими, что Шевченко струсил, не прислав вызов игроку, перешедшему из "Шахтера" в "Зенит". Спорта вне политики - не бывает. Никогда и нигде. И не стоит говорить о России или Украине, как и в любой восточноевропейской стране, здесь спорт политизирован предельно, ведь является инструментом пропаганды и агитации. И сами спортсмены, за редчайшим исключением, очень любят примазываться к политическим акциям. И политики любят ими пользоваться", - заявил российский комментатор Алексей Андронов в своем Twitter.

Ракицкий и сборная Украины. Финал естественен и понятен.



А если "не коротко" - то вот.



Добавлю: лучшее, что можно сделать - это оставить всех в покое и не выступать "с мнением". Уверен, впрочем, что тему и на федеральных каналах поднимут...https://t.co/kHgLCzGGwX — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) March 4, 2019

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