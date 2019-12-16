Когда и во сколько Барселона – Реал: где смотреть онлайн Эль-Класико

В чемпионате Испании по футболу в среду будет сыгран главный матч первого круга Примеры.
КОГДА БАРСЕЛОНА – РЕАЛ
Лидеры первенства каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" сойдутся в очном противостоянии на легендарном стадионе "Камп Ноу" 18 декабря.
"Барселона" – "Реал"
ВО СКОЛЬКО БАРСЕЛОНА – РЕАЛ
Поединок в столице Каталонии начнется в 21:00 по киевскому и в 22:00 по московскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал.
How it stands in @LaLigaEN as we head into #ElClasico 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/odDNqo9HLa— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 декабря 2019 г.
ГДЕ СМОТРЕТЬ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ
В Украине встречу в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 2", где показ будет сопровождать аналитическая студия.
В России игру можно будет увидеть в эфире вещателя "Матч ТВ", который также организовывает обсуждение матча.
Отметим, что изначально игра должна была состоятся еще 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Барселоне.
Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Барселоны" Ансу Фати установил исторический рекорд в Лиге чемпионов.
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