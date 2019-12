Когда и во сколько Барселона – Реал: где смотреть онлайн Эль-Класико

В чемпионате Испании по футболу в среду будет сыгран главный матч первого круга Примеры.

Лидеры первенства каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" сойдутся в очном противостоянии на легендарном стадионе "Камп Ноу" 18 декабря.

Поединок в столице Каталонии начнется в 21:00 по киевскому и в 22:00 по московскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал.

How it stands in @LaLigaEN as we head into #ElClasico 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/odDNqo9HLa