Когда и во сколько Барселона – Реал: где смотреть онлайн Эль-Класико

В чемпионате Испании по футболу в среду будет сыгран главный матч первого круга Примеры.

КОГДА БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Лидеры первенства каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" сойдутся в очном противостоянии на легендарном стадионе "Камп Ноу" 18 декабря.

"Барселона" – "Реал"

ВО СКОЛЬКО БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Поединок в столице Каталонии начнется в 21:00 по киевскому и в 22:00 по московскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

В Украине встречу в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 2", где показ будет сопровождать аналитическая студия.

В России игру можно будет увидеть в эфире вещателя "Матч ТВ", который также организовывает обсуждение матча.

Отметим, что изначально игра должна была состоятся еще 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Барселоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Барселоны" Ансу Фати установил исторический рекорд в Лиге чемпионов.

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