Когда и где смотреть жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов: расписание трансляций

В четверг, 1 октября, в швейцарской Женеве состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что по ее итогам две украинские команды узнают своих соперников в основной сетке турнира. Донецкий "Шахтер" попал в группу напрямую в качестве чемпиона Украины, а киевское "Динамо" обыграло нидерландский АЗ (2:0) и бельгийский "Гент"(5:1 по сумме двух матчей) в третьем и четвертом раундах квалификации.

Отметим, что "горняки" попали во вторую корзину перед жеребьевкой Лиги чемпионов, а столичный клуб – в третью.

Прямую трансляцию события, которое начнется в 18:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", а также на официальном сайте УЕФА. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов 2020/21.