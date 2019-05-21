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Когда финал Лиги чемпионов 2019: кто играет и где пройдет

31.6тЧитать материал на украинском

Английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

Это стало известно по итогам полуфинальных противостояний. "Ливерпуль" в фантастической битве сумел одолеть каталонскую "Барселону". "Красным" после разгромного поражения в выездном матче (3:0) удалось унизить соперника на поле "Энфилд Роуд" (4:0).

В свою очередь "Тоттенхэм" одолел сенсационный амстердамский "Аякс", вырвав путевку в финал в ответной игре 1/2-й на последней секунде (3:2).

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Когда финал Лиги чемпионов 2019: кто играет и где пройдет

Теперь "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поспорят за самый престижный европейский клубный трофей в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Встреча состоится в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в финале 2013 года в финале Лиги чемпионов не будут участвовать настоящие идолы мирового футбола – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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Темы
Лига чемпионовфинал Лиги чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Тег
ФК Ливерпуль
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