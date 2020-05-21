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21 мая • обновлено в 10:00
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Когда финал Кубка Украины по футболу: СМИ назвали дату

1.2т
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Клубы украинской Премьер-лиги получили новый проект календаря оставшихся матчей в сезоне 2019/20, согласно которому финал Кубка Украины должен состояться 25 июля.

Как сообщает издание Sportarena, несколько дней назад команды приняли решение оставить в силе дату возобновления матчей в УПЛ (30 мая) и сместить дату последнего тура чемпионата страны с 13 на 19 июля. Полуфиналы Кубка запланированы на 24 июня, а поединки плей-офф за право сыграть в Лиге Европы – на 29 июля и 1 августа.

Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу

Укринформ

Календарь оставшихся матчей УПЛ выглядит следующим образом:

30 мая – 24-й тур;

6 июня – 25-й тур;

13 июня – 26-й тур;

20 июня – 27-й тур;

27 июня – 28-й тур;

4 июля – 29-й тур;

11 июля – 30-й тур;

15 июля – 31-й тур;

19 июля – 32-й тур.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины официально одобрил возобновление поединков УПЛ и Кубка Украины.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Кубок Украины по футболу Премьер-лига Украины
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