Когда финал Кубка Украины по футболу: СМИ назвали дату

Клубы украинской Премьер-лиги получили новый проект календаря оставшихся матчей в сезоне 2019/20, согласно которому финал Кубка Украины должен состояться 25 июля.
Как сообщает издание Sportarena, несколько дней назад команды приняли решение оставить в силе дату возобновления матчей в УПЛ (30 мая) и сместить дату последнего тура чемпионата страны с 13 на 19 июля. Полуфиналы Кубка запланированы на 24 июня, а поединки плей-офф за право сыграть в Лиге Европы – на 29 июля и 1 августа.
Кубок Украины по футболу
Укринформ
Календарь оставшихся матчей УПЛ выглядит следующим образом:
30 мая – 24-й тур;
6 июня – 25-й тур;
13 июня – 26-й тур;
20 июня – 27-й тур;
27 июня – 28-й тур;
4 июля – 29-й тур;
11 июля – 30-й тур;
15 июля – 31-й тур;
19 июля – 32-й тур.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины официально одобрил возобновление поединков УПЛ и Кубка Украины.
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