Ключевые футболисты "Динамо" получили дисквалификации и не сыграют с "Шахтером"

Футболисты киевского "Динамо" защитник Артем Шабанов и полузащитник Владимир Шепелев пропустят поединок 29-го тура против "Шахтера", который состоится 4 июля.

Игроки столичной команды в поединке 28-го тура УПЛ против "Десны" получили по 4-й желтой карточке в сезоне и согласно регламенту будут дисквалифицированы на одну встречу.

По информации комментатора FootbalHub, в распоряжении Алексея Михайличенко на игру с "горняками" не осталось левоногих защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Десна" - "Динамо" прошел в Чернигове и сенсационно завершился со счетом 3:2.

Накануне донецкий "Шахтер" уже в статусе действующего чемпиона страны сыграл вничью с луганской "Зарей". По окончанию матча состоялась торжественная церемония награждения, после которой Луиш Каштру дал пресс-конференцию, упомянув "Динамо".