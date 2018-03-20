Бразилия устроила "подставу" сборной Украины по футболу

Защитник "Шахтера" Исмаили заменит в сборной Бразилии Алекса Сандро, который накануне получил травму на тренировке. Для 28-летнего футболиста этот вызов стал первым в карьере.

Substituição na #SeleçãoBrasileira! Com lesão muscular na coxa, Alex Sandro teve que ser desconvocado. Para a vaga, Tite chamou Ismaily, do Shakhtar Donetsk. Seja bem-vindo! ⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/X35kftauIn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 20 марта 2018 г.

Напомним, что Исмаили считался одним из основных кандидатов на получение украинского паспорта и вызова в сборную Украины. После того, как он будет заигран за сборную Бразилии, вопрос натурализации будет закрыт не в нашу пользу.

В сборной Бразилии Исмаили присоединится к двум другим "горнякам" — Фреду и Тайсону.

Ранее Мирон Маркевич заявил, что Исмаили мог бы усилить состав национальной футбольной команды.

Напомним, что 23 марта Бразилия в Москве проведет товарищеский матч с Россией.