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Бразилия устроила "подставу" сборной Украины по футболу

5.1тЧитать новость на украинском

Защитник "Шахтера" Исмаили заменит в сборной Бразилии Алекса Сандро, который накануне получил травму на тренировке. Для 28-летнего футболиста этот вызов стал первым в карьере.

Напомним, что Исмаили считался одним из основных кандидатов на получение украинского паспорта и вызова в сборную Украины. После того, как он будет заигран за сборную Бразилии, вопрос натурализации будет закрыт не в нашу пользу.

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В сборной Бразилии Исмаили присоединится к двум другим "горнякам" — Фреду и Тайсону.

Ранее Мирон Маркевич заявил, что Исмаили мог бы усилить состав национальной футбольной команды.

Напомним, что 23 марта Бразилия в Москве проведет товарищеский матч с Россией.

Персона
Исмаили
Объект
сборная Бразилии по футболу
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