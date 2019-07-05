Ключевой футболист сборной Украины забил первый гол за "Динамо": видеофакт

Основной защитник сборной Украины Александр Караваев забил свой дебютный мяч за киевское "Динамо".

Знаменательное событие произошло в товарищеском матче вице-чемпионов Украины с австрийским "Ваккером", который завершился разгромной победой наших соотечественников – 3:0.

Александр Караваев (в белом) ФК "Динамо" Киев

Караваев отличился уже на 12-й минуте встречи. После проникающей передачи из глубины поля Александр вышел один на один с вратарем австрийцев и спокойно переиграл соперника.

Вашему вниманию видео дебютного гола Александра Караваева за киевское "Динамо".

Отметим, что Караваев подписал контракт с "Динамо" летом нынешнего года. СМИ сообщили детали перехода футболиста из луганской "Зари".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова не допустили к тренировкам команды на сборах в Австрии.

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