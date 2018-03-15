Ключевой футболист "Динамо" получил серьезное повреждение в матче с "Лацио"

Ключевой защитник "Динамо" нынешнего сезона Тамаш Кадар получил травму в матче Лиги Европы против "Лацио". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

"У него достаточно тяжелое повреждение. По той динамике, которая была, он почувствовал щелчок в задней мышцы. Не знаю, на какой период времени он выбыл, но травма серьезная", - уточнил наставник.

Напомним, что ответная игра 1/8 финала Лиги Европы на НСК "Олимпийский" "Динамо" - "Лацио" завершилась со счетом 0:2.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что английский клуб готов заплатить за игрока "Динамо" из сборной Венгрии 3 миллиона фунтов (около 3,4 млн евро).