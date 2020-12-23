Ключевой футболист "Атлетико" получил длительную дисквалификацию за ставки

Защитника "Атлетико" Кирана Триппье дисквалифицировали на 10 недель, после того как была доказана его вина в нарушении правил английской Футбольной ассоциации (FA), которые касаются осуществления ставок.

Как сообщает издание SkySports, он также должен будет выплатить чуть более 77 тысяч евро штрафа. Если ни одна из сторон не будет оспаривать это решение, футболист сможет вернуться на поле 1 марта 2021 года. Наказание вступает в силу со среды, 23 декабря.

Это означает, что Триппье пропустит как минимум 14 матчей "Атлетико" во всех турнирах, в частности первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси", который запланирован на 23 февраля.

Впервые англичанину сообщили о подозрении в мае 2020 года, однако он все отрицал. В рамках расследования были рассмотрены семь случаев с возможными нарушениями с его стороны, в четырех из которых его вина была доказана.

В нынешнем сезоне Триппье принял участие во всех матчах "Атлетико" в испанской Ла Лиге, сделав 4 ассиста, и всех поединках Лиги чемпионов, не пропустив ни одной минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин отбыл годичную дисквалификацию за допинг.