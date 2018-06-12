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Ключевой форвард сборной Франции получил травму на тренировке

1.6тЧитать новость на украинском

Ключевой форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму на тренировке команды. Во вторник, 12 июня, 19-летний форвард досрочно завершил занятие после стыка с защитником Адилем Рами.

Удар пришелся Мбаппе в голеностоп правой ноги, в сопровождении медиков игрок отправился в раздевалку.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления Килиана пока неизвестны. Французы первый матч на ЧМ-2018 проведут 16 июня против Австралии.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL на одной из тренировок сборной Бразилии, из лидера команды сделали настоящую яичницу.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Килиан Мбаппе
Место
Россия
Объект
Сборная Франции по футболу
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