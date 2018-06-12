Ключевой форвард сборной Франции получил травму на тренировке

Ключевой форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму на тренировке команды. Во вторник, 12 июня, 19-летний форвард досрочно завершил занятие после стыка с защитником Адилем Рами.

Удар пришелся Мбаппе в голеностоп правой ноги, в сопровождении медиков игрок отправился в раздевалку.

⚽ MONDIAL-2018 : L’attaquant français Kylian #Mbappé quitte prématurément l'entraînement après un choc au niveau de la cheville avec Adil Rami. (ESPN) pic.twitter.com/bsE7hwDmZz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 12 июня 2018 г.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления Килиана пока неизвестны. Французы первый матч на ЧМ-2018 проведут 16 июня против Австралии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL на одной из тренировок сборной Бразилии, из лидера команды сделали настоящую яичницу.