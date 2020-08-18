Клубы УПЛ приняли историческое решение

Михаил Морозов Футбол 17:52, 18.08.2020 Обновлено: 18:12, 18.08.2020

Во вторник, 18 августа, в киевском Доме футбола состоялось Общее собрание участников украинской Премьер-лиги, на котором было принято решение о создании УПЛ ТВ.

"Один из важнейших вопросов повестки дня касался создания УПЛ ТВ. После конструктивного обсуждения клубы договорились уже в ближайшие дни создать рабочую группу, которая займется практической реализацией вопроса", – написано на официальном сайте УПЛ.

Планируется, что УПЛ ТВ станет первой платной платформой в истории нашего футбола, на которой можно будет посмотреть матчи украинской Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что украинцам нужно запретить бесплатный футбол.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

"Шахтер" проиграл 0:5 и не вышел в финал Лиги Европы

Зеленский включил Фокина в ТКГ: что известно о первом премьере Украины

В Беларуси переполох из-за военной техники на дорогах страны: стало известно, куда она едет

МВД Беларуси сообщило о третьей жертве протестов

Часть Каменского накрыло химическим выбросом: люди просыпались от вони