Главная Новости
18 марта • обновлено в 14:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Клубы АПЛ хотят закончить чемпионат во время карантина

413
Читать материал на украинском

Команды английской Премьер-лиги (АПЛ) боятся, что станут единственными, кто не успеет доиграть сезон из-за коронавируса, поэтому готовы провести остаток матчей в особом формате.

Как сообщает информагентство The Sun, до конца чемпионата в АПЛ осталось 92 поединка, и все они могут пройти при пустых трибунах на двух-трех стадионах. Чтобы обеспечить максимально честные условия, ни одна из команд не будет проводить матчи на своем поле.

Логотип английской Премьер-лиги

Логотип английской Премьер-лиги

Premier League

Отмечается, что в день на одном газоне может быть сыграно несколько матчей. Для ускорения процесса доигровки сезона поединки будут проходить каждые три дня. Эта инициатива будет предложена на встрече команд АПЛ, которая запланирована на ближайшие дни.

Такой формат поможет максимально сократить количество полицейских и медработников, которые понадобятся для обеспечения порядка и безопасности во время матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала руководство английской Премьер-лиги приняло решение приостановить чемпионат до 4 апреля.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Темы
Коронавирус Чемпионат Англии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку