Клубы АПЛ хотят закончить чемпионат во время карантина

Команды английской Премьер-лиги (АПЛ) боятся, что станут единственными, кто не успеет доиграть сезон из-за коронавируса, поэтому готовы провести остаток матчей в особом формате.

Как сообщает информагентство The Sun, до конца чемпионата в АПЛ осталось 92 поединка, и все они могут пройти при пустых трибунах на двух-трех стадионах. Чтобы обеспечить максимально честные условия, ни одна из команд не будет проводить матчи на своем поле.

Логотип английской Премьер-лиги Premier League

Отмечается, что в день на одном газоне может быть сыграно несколько матчей. Для ускорения процесса доигровки сезона поединки будут проходить каждые три дня. Эта инициатива будет предложена на встрече команд АПЛ, которая запланирована на ближайшие дни.

Такой формат поможет максимально сократить количество полицейских и медработников, которые понадобятся для обеспечения порядка и безопасности во время матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала руководство английской Премьер-лиги приняло решение приостановить чемпионат до 4 апреля.

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