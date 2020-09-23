Клубу экс-тренера "Шахтера" присудили техническое поражение в чемпионате Италии

Михаил Морозов Футбол 12:50, 23.09.2020

Итальянской "Роме", наставником которой является экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, засчитали техническое поражение (0:3) в стартовом туре Серии А из-за нарушения регламента.

Как сообщает издание RomaPress, в выездном матче против "Вероны", который закончился нулевой ничьей, на поле в составе "волков" вышел полузащитник Амаду Диавара. В июле ему исполнилось 23 года, однако в заявке на сезон он числился среди футболистов до 22 лет, поэтому не мог принять участие в поединке.

Генеральный секретарь "Ромы" Панталео Лонго подал в отставку после этого инцидента.

После первого тура римляне занимают 19-е место в таблице. Во втором туре подопечные Фонсеки примут на своем поле "Ювентус".

Как сообщал OBOZREVATEL, команде Александра Хацкевича "Ротору" присудили техническое поражение в российской Премьер-лиге.

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