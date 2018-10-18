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''Клубные интриги'': капитан "Реала" выступил против вратаря сборной Украины

16.7тЧитать материал на украинском

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выступал против покупки клубом вратаря луганской "Зари" Андрей Лунин. Об этом рассказал генеральный директор украинского клуба Сергей Рафаилов.

"Лунин заслуживает того, чтобы играть в "Реале". Но не всегда это решает вопросы. Есть клубная атмосфера, клубные интриги. Не секрет, что теневой президент "Реала" – это Серхио Рамос. Я знаю о том, что он высказывался против трансфера Лунина. А тренер и президент очень хотели этого перехода. Флорентино Перес приехал на базу клуба, встретился с Луниным и его родителями", – сказал Рафаилов в интервью FootballHub, информирует "Динамо" Киев от Шурика.

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''Клубные интриги'': капитан "Реала" выступил против вратаря сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Рафаилов заявил, что не допустит появления в "Заре" футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентации.

Персоны
Серхио РамосСергей Полунин
Объекты
Реал Мадридсборная Украины по футболу
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