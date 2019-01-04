Клуб УПЛ усилился финалистом Лиги Европы

Экс-футболист "Днепра" Валерий Лучкевич подписал арендное соглашение с "Александрией". В составе днепрян украинец был заявлен на финальный матч Лиги Европы против "Севильи" в сезоне 2014/15.

Нынешний клуб Лучкевича – бельгийский "Стандарт" - отпустил своего футболиста всего на полгода. При этом в контракт нашего игрока не включили опцию с правом выкупа, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Валерий Лучкевич standard.be

По итогам 18-ти туров "Александрия" ушла на зимний перерыв на третьем месте Премьер-лиги Украины. Команда очень уверенно стартовала и в дебюте сезона возглавляла турнирную таблицу. Затем поражения от лидеров заставили "Александрию" уступить лидирующую строчку донецкому "Шахтеру". Клуб долгое время держался на втором месте, и лишь поражение в последнем туре от ФК "Львов" откинуло команду Владимира Шарана на третью строчку.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Александр Зинченко может летом сменить "Манчестер Сити" на "Наполи". Сам футболист, несмотря на хорошее отношение в нынешней команде, раздумывает о том, чтобы покинуть действующего чемпиона Англии.