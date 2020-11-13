Клуб УПЛ с игроками "Динамо" сенсационно вылетел из Кубка Украины. Видео

В пятницу, 13 ноября, донецкий "Олимпик" сенсационно вылетел из Кубка Украины, проиграв на стадии 1/16 финала команде из Первой лиги "ВПК-Агро" со счетом 0:1.

Коэффициент на победу клуба из украинской Премьер-лиги в основное время составлял 1,20. Отметим, что цвета "Олимпика" на правах аренды защищают футболисты киевского "Динамо" Бенито и Ибрагим Каргбо-младший, вышедшие на матч в стартовом составе.

Единственный гол в поединке был забит на 47-й минуте встречи с пенальти, который был назначен за фол голкипера на нападающем хозяев. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал капитан "ВПК-Агро" Кирилл Сидоренко.

В 1/8 финала команда из Первой лиги встретится с еще одним представителем УПЛ – "Днепром-1".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист в Кубке Украины забил "многоразовый" пенальти.