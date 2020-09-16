Клуб Реброва вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Венгерский клуб "Ференцварош", который тренирует легендарный украинец Сергей Ребров, добыл сложную победу над загребским "Динамо" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Решающий гол забил албанский нападающий Мюрто Узуни. 25-летний футболист на 23-й минуте отметился автоголом, а на 65-й принес победу своей команде.

В плей-офф подопечные Реброва сразятся с победителем пары "Карабах" / "Мельде".

"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Загреб Хорватия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 2 Ловренчич, 1:1 – 23, автогол Узуни, 2:1 – 65 Узуни.

Ференцварош – Дибус, Ковачевич (Фримпонг, 73), Чивич, Блажич, Шигер, Ловренчич (Ботка, 25), Харатин, Сомалиа, Нген, Боли (Изаэл, 68), Узуни.

Динамо Загреб – Ливакович, Леовац, Дилавер, Гвардиол, Стоянович, Маер (Якич, 60), Гояк (Гавранович, 71), Адеми, Оршич (Иванушец, 72), Петкович, Кастрати.

Предупреждения: Гояк (61), Боли (67), Нген (78), Фримпонг (79), Якич (81), Петкович (82), Чивич (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го квалификационного раунда "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.

"Динамо" в плей-офф сыграет с "Гентом" за который выступает футболист сборной Украины Роман Яремчук. Именно наш соотечественник забил победный гол в игре.