Клуб Милевского выгнал тренера за отказ поддержать Лукашенко

Максим Иншаков Футбол 18:18, 5.09.2020 Обновлено: 18:20, 5.09.2020

Брестское "Динамо", за которое выступает экс-футболист сборной Украины Артем Милевский, расторгло контракт с тренером вратарей Василием Хомутовским.

13 августа Хомутовский обратился к представителям силовых структур страны и критиковал их за насилие. Он отметил, что некоторые силовики уже "взяли кровь на руки", и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов.

"Василий Хомутовский, покидает команду. Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.Коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!" – говорится в официальном Instagram команды.

Поклонники клуба назвали такой поступок руководства позором.

"Больше нет желания ходить смотреть игры пролукашистского клуба", "О, позиция клуба ясна, поддерживайте дальше режим насилия и беззакония. Дальше нам не по пути. Отписка", "Поздравляю! "Динамо-Брест" успешно приземлилось на дно", "Позор!" – написали юзеры в комментариях.

Фанаты возмущены отношением клуба
Instagaram Динамо-Брест
Болельщики называют ситуацию позором
Instagaram Динамо-Брест
В комментариях поддерживают тренера
Instagaram Динамо-Брест
Поклонники "Динамо" отписываются от аккаунтов команды
Instagaram Динамо-Брест
Белорусы не хотят поддерживать "Динамо-Брест"
Instagaram Динамо-Брест

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

  • После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.

  • В ходе протестов сотрудники правоохранительных органов избили нападающего хоккейной команды "Динамо-Молодечно" Илью Литвинова

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