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Клуб Лиги чемпионов отказался от звезды сборной Украины

1.9тЧитать материал на украинском

Итальянская "Аталанта" не намерена больше работать над приобретением звезды сборной Украины Руслана Малиновского.

Причиной тому стало завершение клуба из Бергамо трансферной кампании накануне старта в Лиги чемпионов.

"Трансферы? Для меня все закончено. С покупкой Луиса Мюриэля мы получили в состав экстраординарного нападающего, который уже доказал свой высокий уровень", – сообщил информационному агентству ANSA исполнительный директор "Аталанты" Лука Перкасси.

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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

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Таким образом, среди претендентов на Малиновского остался другой итальянский клуб – "Сампдория". По данным СМИ, клуб из Генуи готов выложить за украинского полузащитника до 20 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля подписал новый контракт с испанским "Альбасете", отказавшись от перехода в киевское "Динамо".

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Тема
Трансферы
Персона
Руслан Малиновский
Теги
сборная Украины по футболуФК Аталанта
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