Клуб игрока сборной Украины вылетел из турецкой Суперлиги после грубейших ошибок судьи

"Кайсериспор", за который выступает игрок сборной Украины Артем Кравец, вылетел из турецкой Суперлиги, проиграв домашний матч против "Трабзонспора" в последнем туре со счетом 1:2.

В одном из эпизодов главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр не засчитал чистый гол хозяев, несмотря на то, что на повторе четко видно, как голкипер ловит мяч уже за линией.

В другом моменте он не назначил пенальти, когда мяч, летевший в створ ворот, попал в руку футболисту "Трабзонспора".

Отметим, что на всех матчах турецкой Суперлиги работает система VAR.

Кравец провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. По итогам последнего тура его "Кайсериспор" замкнул турнирную таблицу с 32 очками после 34 игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из недавних поединков против "Газиантепа" Кравец спас свою команду от поражения на последних минутах.