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21 февраля • обновлено в 20:53
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"Клоуны" Ультрас "Динамо" жестко наехали на ФФУ

1.1т
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Ультрас киевского "Динамо" жестко ответили Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) из-за лишения команды активной поддержки на первом официальном матче года.

УАФ наказала "бело-синих" проведением игры 19-го тура Премьер-лиги с полтавской "Ворсклой" без зрителей за скандал в поединке с "Шахтером", когда фанаты "Динамо" довели до слез капитана "горняков" Тайсона оскорбительными выкриками.

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"Матч пройдет без зрителей! К сожалению, клоуны из УАФ вместо того, чтобы повышать посещаемость на стадионах, снова закрывают их по надуманным и недоказанным фактами, на этот раз из-за якобы расизма. Но мы не можем оставить нашу команду без поддержки! Собираемся в субботу, 22 февраля, в 17:00 за воротами со стороны Мариинского парка. Возможно, будет трансляция. Если у вас есть возможность помочь ее организовать – пишите в личные сообщения", – говорится в заявлении ультрас на странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что "Динамо" нашло лазейку в регламенте Премьер-лиги, и намерено допустить на стадион юных любителей футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче "Динамо" – "Ворскла" произойдет историческое событие в украинском футболе.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
ФФУ Премьер-лига Украины
Тег
ФК Динамо Киев
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