"Клоун": футболист "Динамо" после драки унизил двоих игроков "Шахтера"

После матча между "Динамо" и "Шахтером" (1:2) что-то не поделили между собой динамовец Де Пена и горняк Тайсон. Это вылилось в массовую стычку между игроками обеих команд.

Никита Бурда и Жуниор Мораес ФК "Шахтер"

Защитник "бело-синих" Никита Бурда по итогам инцидента заявил в эфире программы "Профутбол":

"Что случилось? Да не знаю, я был не так близко. У "Шахтера" есть пара футболистов таких… Дентиньо там, Мораес... Дентиньо каждую игру что-то там бегает, показывает, клоун. Он бегает, как будто он там эти все трофеи выигрывает. Да и Мораес тоже - ведет себя, конечно… Он был у нас долгое время, все его знают".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили драку после матча. "Шахтер" обыграл принципиального соперника в Киеве, забив спорный гол.

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