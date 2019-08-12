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"Клоун": футболист "Динамо" после драки унизил двоих игроков "Шахтера"

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После матча между "Динамо" и "Шахтером" (1:2) что-то не поделили между собой динамовец Де Пена и горняк Тайсон. Это вылилось в массовую стычку между игроками обеих команд.

Никита Бурда и Жуниор Мораес

Никита Бурда и Жуниор Мораес

ФК "Шахтер"

Защитник "бело-синих" Никита Бурда по итогам инцидента заявил в эфире программы "Профутбол":

"Что случилось? Да не знаю, я был не так близко. У "Шахтера" есть пара футболистов таких… Дентиньо там, Мораес... Дентиньо каждую игру что-то там бегает, показывает, клоун. Он бегает, как будто он там эти все трофеи выигрывает. Да и Мораес тоже - ведет себя, конечно… Он был у нас долгое время, все его знают".

Новости
Динамо - Шахтер: видеообзор матча с тремя голами и дракой

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили драку после матча. "Шахтер" обыграл принципиального соперника в Киеве, забив спорный гол.

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Тема
Динамо - Шахтер
Персоны
Жуниор Мораес Дентиньо
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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