Кличко рассказал о проколе УЕФА перед финалом Лиги чемпионов в Киеве

Появление на улицах Киева рекламных баннеров с логотипом спонсора Лиги чемпионов компании "Газпром" является ошибкой Европейского футбольного Союза (УЕФА). Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко накануне финала турнира, в котором 26 мая сразятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

"Появление в центре Киева рекламы спонсора российского "Газпрома" была ошибка со стороны УЕФА. Мы предупреждали и говорили, что эта реклама не должна появляться. На сегодняшний день все исправлено – рекламы больше нет", – рассказал Кличко в интервью "Радио Свобода".

Отметим, что накануне в Киеве был замечен новый баннер с логотипом "Газпрома".

Как сообщал, УЕФА и власти Киева поставили на место российский "Газпром" из-за финала Лиги чемпионов в Киеве.