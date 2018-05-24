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Кличко рассказал о проколе УЕФА перед финалом Лиги чемпионов в Киеве

3.7тЧитать новость на украинском

Появление на улицах Киева рекламных баннеров с логотипом спонсора Лиги чемпионов компании "Газпром" является ошибкой Европейского футбольного Союза (УЕФА). Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко накануне финала турнира, в котором 26 мая сразятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

"Появление в центре Киева рекламы спонсора российского "Газпрома" была ошибка со стороны УЕФА. Мы предупреждали и говорили, что эта реклама не должна появляться. На сегодняшний день все исправлено – рекламы больше нет", – рассказал Кличко в интервью "Радио Свобода".

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Финал Лиги чемпионов в Киеве: все о мегасобытии

Отметим, что накануне в Киеве был замечен новый баннер с логотипом "Газпрома".

Как сообщал, УЕФА и власти Киева поставили на место российский "Газпром" из-за финала Лиги чемпионов в Киеве.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
Объект
УЕФА
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