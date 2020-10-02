Кличко поздравил "Динамо" с выходом в Лигу чемпионов

Киевский городской голова Виталий Кличко поздравил "Динамо" с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Уважаемые друзья!

От имени общины города Киева – сотен тысяч футбольных болельщиков и миллионов его жителей – поздравляю вас с очередным спортивным успехом!

Возвращение "Динамо" в групповой раунд сильнейшего клубного турнира УЕФА – это продолжение великих традиций славного столичного клуба, сложившихся еще в середине прошлого века.

Несмотря даже на тяжелые времена пандемии, ваше достижение – это праздник для всего нашего города, который имеет уникальный опыт проведения самых престижных международных соревнований.

В том числе и футбольных финалов ЕВРО и Лиги чемпионов.

Мы, поколение киевлян разных эпох, росли на громких победах любимой бело-голубой команды.

Мы привыкли к ним, как любой человек, живое существо – к кислороду. Мы всегда гордились причастностью к словосочетанию "Динамо" Киев.

Мы – это "Динамо", "Динамо" – это мы!

Не зря именно этот слоган, размещенный на фасаде НСК "Олимпийский", будет сопровождать домашние матчи подопечных Мирчи Луческу в течение этой осени в Лиге чемпионов.

Позвольте мне поблагодарить вас за такой важный подарок и пожелать максимальных результатов в турнире сильнейших.

На футбольном поле и вне стадиона всегда рассчитывайте на нашу горячую поддержку!

Киевляне всегда рядом со своей командой - "командой, без которой нам не жить".

С верой в новые успехи "Динамо"!

Киевский городской голова Виталий Кличко