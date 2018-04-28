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Кличко и Шевченко снялись в ярком промо к финалу ЛЧ в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко снялись в эффектном видео, которое посвящено финалу Лиги чемпионов в Киеве.

В клипе Шевченко бьет по мячу, находясь на одной из башен Киева, отправляя кожаную сферу в полет по главным достопримечательностям столицы. Завершается видео тем, что Кличко ловит ее на НСК "Олимпийском".

"Вместе с послом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, действующим тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко, мы сделали рекламный ролик для любимого город Киева, где работаем и который рекламируем по всему миру", - подписал видео Виталий Кличко.

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Напомним, что ранее букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персоны
Виталий Кличкофутболист Андрей Шевченко
Место
УкраинаКиев
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