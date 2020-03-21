"Китайский Марадона" заразился коронавирусом

У полузащитника испанского "Эспаньола" У Лэя официально подтвержден коронавирус.

Клуб объявил о том, что шесть футболистов и сотрудников сдали положительный тест, однако не назвал имен. Sport.es со ссылкой на свои источники утверждает, что одним из заразившихся оказался китаец Лэй. Кроме того, инфекция подтверждена у защитника Леандро Кабреры. У Лэй, таким образом, стал первым спортсменом из Китая, о заражении которого стало известно прессе.

У Лэй

Полузащитник присоединился к "Эспаньолу" в конце января 2019 года. В первом матче за команду он вышел на замену — за этим наблюдало 40 миллионов зрителей из Китая, в то время как в Испании встречу смотрело 177 тысяч человек. Испанские СМИ, комментируя трансфер У Лэя, назвали его "китайским Диего Марадоной".

Как сообщал OBOZREVATEL, два спортивных журналистов из Испании умерли от коронавируса. Испания является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии. Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тыс.

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