Китай "умер" для футбольных трансферов из Европы

Футболистам из Европы с 1 января 2021 года станет больше не выгодно выступать в Китае.

Руководство китайской Суперлиги ввело существенные ограничения в вопросе заработной платы легионеров, чтобы повысить уровень собственной национальной сборной, сообщает Евроспорт.

Отныне доход игрока-иностранца в Китае не сможет превышать 3 млн евро до вычета налогов. Ограничение по зарплате применимо для новых соглашений, а к действующим контрактам введут льготы.

Потолок зарплат местных игроков составит 630 тысяч евро в год. Заработать на 20% больше смогут члены национальной сборной.

Команды, которые нарушат лимиты, накажут вплоть до снятия 24 очков в турнирной таблице, а игроков забанят на два года. Клубам Суперлиги разрешено тратить не более 80 млн евро в год на заработную плату. Ограничения распространяются не только на элитный дивизион, но и низшие чемпионаты страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контракты футболистов с китайскими клубы были рекордными в истории этого вида спорта. Несколько лет назад Криштиану Роналду предложили перейти в чемпионат Китай с зарплатой в 150 миллионов евро в год. Для сравнения, в "Ювентусе" за 2019 год португалец заработал 31 млн евро.

В 2016-м аргентинский нападающий Карлос Тевес пописав контракт с китайским клубом "Шанхай Шэньхуа", стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты с окладом в 37,5 млн евро.