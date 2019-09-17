"Киркоров" в "Манчестер Сити": Зинченко рассказал о самом странном игроке в команде

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем партнере по команде — аргентинском защитнике Николасе Отаменди, назвав его самым стильным игроком "Ман Сити".

Александр Зинченко ФК "Манчестер Сити"

"Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, что Отаменди. Он каждый день приходит в новом "прикиде", каждый раз на нем новая вещь. Очень хотел бы посмотреть на его гардероб. Думаю, он точно не уступит Киркорову. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей. Он действительно каждый день приходит в чем-то новом!" — рассказал Зинченко в интервью Youtube-каналу "Трендец".

Николас Отаменди Instagram

Николас Отаменди Instagram

Украинец назвал Отаменди и самым большим отшельником в команде.

"В команде Отаменди общается только с Агуэро и с одним из физиотерапевтов. Он практически не разговаривает на английском. Есть только парочка человек, с кем он может поговорить, а так ходит молча. На английском не может даже двух слов связать, хотя в команде уже более трех лет", — добавил Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 сентября "Манчестер Сити" сыграет с "Шахтером" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Начало игры — в 22.00.

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