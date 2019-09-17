Главная Новости
17 сентября • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Киркоров" в "Манчестер Сити": Зинченко рассказал о самом странном игроке в команде

661 Читать материал на украинском

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем партнере по команде — аргентинском защитнике Николасе Отаменди, назвав его самым стильным игроком "Ман Сити".

Александр Зинченко

Александр Зинченко

ФК "Манчестер Сити"

"Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, что Отаменди. Он каждый день приходит в новом "прикиде", каждый раз на нем новая вещь. Очень хотел бы посмотреть на его гардероб. Думаю, он точно не уступит Киркорову. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей. Он действительно каждый день приходит в чем-то новом!" — рассказал Зинченко в интервью Youtube-каналу "Трендец".

Николас Отаменди

Николас Отаменди

Instagram

Николас Отаменди

Николас Отаменди

Instagram

Новости
Лучший и худший: Зинченко удивил своей игрой за "Манчестер Сити"

Украинец назвал Отаменди и самым большим отшельником в команде.

"В команде Отаменди общается только с Агуэро и с одним из физиотерапевтов. Он практически не разговаривает на английском. Есть только парочка человек, с кем он может поговорить, а так ходит молча. На английском не может даже двух слов связать, хотя в команде уже более трех лет", — добавил Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 сентября "Манчестер Сити" сыграет с "Шахтером" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Начало игры — в 22.00.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel