Киевское "Динамо" выиграло Кубок СССР: как это было

Ровно 33 года назад, 14 июня 1987 года киевское "Динамо" в 8-й раз в своей истории завоевало Кубок СССР, обыграв в финале "Динамо" (Минск).

Поединок прошел в Москве на Центральном стадионе им. Ленина (ныне Лужники) и завершился победой киевлян по пенальти (основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3).

В составе киевлян отсутствовали травмированные Бессонов и Беланов. Минчане выставили почти оптимальный состав.

На 63-й минуте счет был 3:2 в пользу Минска и лишь на последней минуте матча (по утверждению судьи, за 10 секунд до окончания основного времени встречи) Александр Заваров в последней отчаянной атаке сравнял счёт — 3:3.

В дополнительное время счёт не изменился. Была назначена серия пенальти, в которой за счет промахов Сергея Боровского и Сергея Алейникова, а также благодаря точным ударам своих игроков, верх взяли динамовцы Киева — 4:2.

Напомним, что 11 июня 2012 года сборная Украина добыла волевую победу над Швецией в стартовом матче домашнего Евро-2012 на НСК "Олимпийский". В сети вспомнили, как это было.