Киевское "Динамо" подписывает футболиста из чемпионата России

Ганский защитник тульского "Арсенала", права на которого принадлежат "Аустрии", Мохаммед Кадири перейдет в киевское "Динамо".

Сумма предстоящего трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Мохаммед Кадири (справа)

В завершившемся сезоне 23-летний Кадири принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком "Арсенала" в сезоне-2018/19.

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас подтвердил покупку, отметив, что хавбеку осталось лишь пройти медосмотр в Киеве.

"Мохаммеду Кадири, которого последний месяц пристально вело "Динамо", ради которого Заваров ездил в Россию и кандидатуру которого утвердил еще Хацкевич, осталось пройти медосмотр. Тульский "Арсенал" так и не активировал опцию выкупа. А в Киев "Аустрия" отпускает ганца за вполне адекватную сумму", – написал Бурбас.

Отож, Мохаммеду Кадірі, якого останній місяць пильно вело Динамо, заради якого Заваров їздив в Росію і кандидатуру якого затвердив ще Хацкевич, залишилось пройти медогляд. Тульський Арсенал так і не активував опцію викупу. А в Київ Аустрія відпускає ганця за цілком адекватну суму — Igor Burbas (@iburbas) 1 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты назвали Александра Хацкевича следующим тренером "Рубина", который покинет легендарный Курбан Бердыев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся