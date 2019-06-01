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Киевское "Динамо" подписывает футболиста из чемпионата России

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Ганский защитник тульского "Арсенала", права на которого принадлежат "Аустрии", Мохаммед Кадири перейдет в киевское "Динамо".

Сумма предстоящего трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Мохаммед Кадири (справа)

Мохаммед Кадири (справа)

В завершившемся сезоне 23-летний Кадири принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком "Арсенала" в сезоне-2018/19.

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас подтвердил покупку, отметив, что хавбеку осталось лишь пройти медосмотр в Киеве.

"Мохаммеду Кадири, которого последний месяц пристально вело "Динамо", ради которого Заваров ездил в Россию и кандидатуру которого утвердил еще Хацкевич, осталось пройти медосмотр. Тульский "Арсенал" так и не активировал опцию выкупа. А в Киев "Аустрия" отпускает ганца за вполне адекватную сумму", – написал Бурбас.

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Темы
чемпионат РоссииТрансферы
Тег
ФК Динамо Киев
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