Киевлянин не смог спасти Казахстан от разгрома Россией в отборе Евро-2020

В столице Казахстана Нур-Султане состоялся матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футбол-2020. Местная сборная со счетом 0:4 проиграла команде России.

Ворота казахстанцев защищал 31-летний уроженец Киева Дмитрий Непогодов. Воспитанник "Динамо" в 2018-м сменил гражданство, став основным голкипером этой азиатской сборной.

Самоотверженные действия нашего экс-соотечественника не спасли команду от разгромного поражения. Российские футболисты превосходили в классе и забили по 2 гола в каждом тайме.

Казахстан - Россия

Казахстан - Россия

Казахстан - Россия

Казахстан - Россия

Казахстан – Россия 0:4 (0:2, 0:2)

Голы: 0:1 – 19 Черышев, 0:2 – 45 Черышев, 0:3 – 52 Дзюба, 0:4 – 62, автогол Бейсебеков.

Казахстан – Непогодов, Бейсебеков, Логвиненко (Вороговский, 29), Малый, Ахметов, Зайнутдинов, Меркель, Муртазаев (Турысбек, 59), Куат, Суюмбаев, Перцух (Жуков, 85).

Россия – Гильерме, Кудряшов, Фернандес, Семенов, Джикия, Черышев, Газинский, Ионов (Игнатьев, 61), Ахметов (Ал. Миранчук, 72), Оздоев, Дзюба (Чалов, 82).

Предупреждения: Суюмбаев (50), Куат (59), Ахметов (64), Черышев (70), Зайнутдинов (90).

Россияне набрали первые 3 очка в отборочном турнире и вышли на второе место в таблице в группе I.

Напомним, что в первом туре россияне в гостях проиграли Бельгии. Игра в Брюсселе завершилась со счетом 3:1.

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