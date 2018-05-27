"Киев снесут": соцсети эмоционально отреагировали на финал ЛЧ

Мадридский "Реал" в финальном матче Лиги чемпионов обыграл английский "Ливерпуль". Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:1 и ознаменовался двумя ляпами голкипера англичан.

Фанаты создали множество мемов, а соцсети взорвались острыми постами.

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"Несмотря на две грубейшие ошибки вратаря Ливерпуля и травму лидера команды Саллаха, вынужден признать, что Реал просто сильнее. Что не имя, то звезда. Заслуженная победа", - комментирует журналист Виталий Сыч.

"Ливерпуль бился как мог. Тем более без Салаха. Молодцы. Но сегодня Реал был на две головы сильнее. А гол Бейла в один ряд с голом Зидана Байеру", - отмечает блогер Юрий Богданов.

"После этой ЛЧ, вратарь "Ливерпуля" будет завершать карьеру в "Кривбассе", - прогнозирует журналист Денис Попович.

"Реал переиграл Ливерпуль и совершил невероятное. Кубок Лиги Чемпионов едет третий раз ПОДРЯД в Мадрид! И этот рекорд поставлен в Киеве. Зидан угадал с заменой и Бейл забил изумительный гол. Особый респект фанам Ливерпуля, которые невероятно болели на стадионе. Их "You'll Never Walk Alone" - это что-то фантастическое! А я напоминаю всем, кто поспорил со мной на пиво и вино на то, что Реал выйдет в финал, а потом увеличил ставку и поставил на Ливерпуль, что я принимаю поздравления с победой и свой выигрыш с понедельника", - обращает внимание на свои споры нардеп Борислав Береза.

"Краткое содержание финала ЛЧ:

- Рамос забил Салаха

- Бэйл забил через себя

- Вратарь "Ливерпуля" забил на игру", - резюмирует блогер Роман Шрайк.

Напомним, что в этом матче был установлен исторический рекорд Лиги чемпионов.