Киев принял официальное решение по болельщикам на матчах сборной Украины

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

Соответствующая выдержка из протокола № 64 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 02.10.2020 года была опубликована на сайте Киевского городского совета. .

"При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи сборных: 9 октября, стадион "Оболонь Арена", Украина U20 – Румыния U20, 10 октября НСК "Олимпийский", Украина – Германия, 13 октября Украина – Испания", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА разрешил присутствие 30% зрителей от вместимости стадиона на матчах сборных и еврокубков.

Исполнительный комитет УЕФА принял данное решение после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште.

Отметим, что с понедельника, 5 октября, в Украине начнет действовать новый раздел на карантинные зоны, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).