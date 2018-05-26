"Киев прекрасен, но..." президент УЕФА назвал главную проблему финала ЛЧ

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что главной проблемой финала Лиги чемпионов стали непомерные цены за ночлег для болельщиков.

"Киев прекрасен, но болельщики не могут даже снять комнату под лестничным пролетом за сотни евро. Я буду предлагать, чтобы наличие гостиничной инфраструктуры было определяющим при выборе города, принимающего финал. Право на проведение финала не должны выигрывать города, в которых фанаты вынуждены ночевать в гаражах", – сказал Чеферин в интервью New York Times.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.