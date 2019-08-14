"Киев остановился": бельгийские СМИ оценили игру "Динамо" с "Брюгге"

"Динамо" сыграло вничью 3:3 с "Брюгге" на домашнем стадионе и по итогам двух матчей оказалось слабее бельгийского клуба (3:4), вылетев из Лиги чемпионов.

Бельгийская пресса не стала нахваливать игроков "Брюгге" и многие из них получили невысокие оценки. Как пишет Footboom.com, украинца Эдуарда Соболя называют "лучшим из худших", отмечая, что он выгодно выделялся на фоне других защитников, но сделать это было легко, потому что коллеги по обороне сыграли ужасно в этот вечер.

"Брюгге" радуется проходу в раунд плей-офф ФК "Брюгге"

Что касается "Динамо", то бельгийские СМИ сходятся во мнении, что после второго забитого гола киевляне стали играть слишком осторожно и позволили "Брюгге" прийти в себя.

Новостной портал Voetbal Nieuws, в частности, пишет:

"Клуб "Брюгге" все еще может мечтать о групповом этапе Лиги чемпионов. В Киеве весь вечер команду трясло, но им удалось сыграть вничью 3:3 в сумасшедшем матче. Этого было достаточно для перехода в финальный отборочный раунд. Если "Брюгге" обыграет ЛАСК, он во второй раз подряд сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

После победы в первой игре казалось, что "Брюгге" постарается сыграть на ноль, но быстрый гол "Динамо" заставил изменить планы. Уже через пять минут после начала игры Миньоле пришлось доставать мяч из своей сетки после того, как Буяльский аккуратно пробил по воротам. "Брюгге" пыхтел и потел под напором "Динамо" почти весь первый тайм, но гол в конце первого тайма помог им облегченно вздохнуть.

ФК "Динамо"

Вторая половина матча началась столь же катастрофично для "Брюгге" как и первая. Снова гол на 5-й минуте. "Динамо" не смогло удержать этот атакующий импульс, и вскоре активность обеих команд снизилась, пока матч не "взорвался" на заключительном этапе. Сначала судья удалил по одному игроку из каждой команды. Потом Вормер сравнивает счет и кажется, что все решено. Автогол Мехеле возобновил интригу, хотя оставалось играть всего пару минут. Но "Брюгге" не стал отсиживаться в обороне и забил третий гол. Такой результат можно считать приемлемым, ведь он позволил пройти дальше".

Журналисты издания Voetbal Primeur пишут о том, что "Динамо" отлично стартовало и у "Брюгге" не было шансов, пока не пошел дождь. Гол гостей возник из ниоткуда, благодаря ошибке защитников украинской команды:

"Когда "Динамо" забило второй гол, то обе команды действительно не знали, что делать. Теперь они должны были атаковать или защищаться. Но у них не получалось нормально играть в обороне, да и в атаке мало что удавалось. После двух удалений команды смогли устроить настоящую перестрелку".

ФК "Динамо"

Несмотря на положительный результат, журналисты издания поставили довольно низкие оценки почти всем игрокам и отметили, что "Брюгге" нужно значительно улучшить свою игру".

Журналисты издания Het Laatste Nieuws похвалили обе команды за яркий матч и отметили, что "Брюгге" может стать первым бельгийским клубом, который сумеет пройти "нечемпионскую квалификацию" (для клубов, которые заняли не первое место в своих чемпионатах, - Ред.) Лиги чемпионов.

ФК "Динамо"

"Безумие в Киеве, - пишется в статье. - После невероятного матча с "Динамо", приправленного шестью голами и двумя красными карточками, "Брюгге" выходит в раунд плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" три раза выходило вперед, но "сине-черные" всегда наносили ответный удар".

Издание SPORZA обращает внимание на жару в Киеве и на то, что начало матча осталось за "Динамо", которое до середины первого тайма диктовало свои условия.

"Неясно, было ли это связано с украинской жарой, но "Брюгге" плохо себя чувствовал в Киеве. Хозяева были активны и быстро воплотили в жизнь самый страшный сценарий для "Брюгге". На 5-й минуте Буяльский сделал счёт 1:0. "Динамо" серьезно "повозило" гостей на правом фланге и могло увеличить преимущество, но после того как пошел дождь, картина на поле изменилась. Дели сумел сравнять счет, и первый тайм завершился с хорошим результатом для гостей.

ФК "Динамо"

Когда Шепелев забил второй гол "Динамо", то все в Бельгии испугались, что сейчас начнется что-то страшное для обороны "Брюгге", но Киев почему-то остановился. Возможно, поединок бы так и завершился минимальной победой хозяев поля, если бы не судья, который за две минуты удалил сначала Бурду, а потом и Тау. Это завело команды и они успели забить еще три гола.

Матч мог завершиться с любым результатом, но на этот раз "Брюгге" повезло и они смогли увезти ничью, которая равносильна победе. Команда Клемана выходит в последний раунд квалификации".

Как сообщал OBOZREVATEL, соцсети бурно отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов - болельщики не выбирали эпитетов.

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