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Киев - не Россия: культовый режиссер оскандалился с роликом к ЧМ-2018

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Культовый британский режиссер Гай Ричи снял ролик к Чемпионату мира-2018, в котором локации Киева представлены как Россия.

Как передает ТСН, по сюжету мальчик по имени Андрей, который считается будущим российского футбола, противостоит четырем местным "гопникам".

События, показаны на видео, происходят в украинской столице на Березняках возле озера Тельбин.

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На первом кадре также показаны два многоэтажных дома на Русановских садах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналогичным образом оскандалилась немецкая авиакомпания Lufthansa, которая также выпустила ролик к ЧМ-2018, снятый в одном из спальных районов Киева.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Гай Ричи
Место
УкраинаКиев
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