Киев - не Россия: культовый режиссер оскандалился с роликом к ЧМ-2018

Культовый британский режиссер Гай Ричи снял ролик к Чемпионату мира-2018, в котором локации Киева представлены как Россия.

Как передает ТСН, по сюжету мальчик по имени Андрей, который считается будущим российского футбола, противостоит четырем местным "гопникам".

События, показаны на видео, происходят в украинской столице на Березняках возле озера Тельбин.

На первом кадре также показаны два многоэтажных дома на Русановских садах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналогичным образом оскандалилась немецкая авиакомпания Lufthansa, которая также выпустила ролик к ЧМ-2018, снятый в одном из спальных районов Киева.