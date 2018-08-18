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Кьево – Ювентус: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

1.1тЧитать новость на украинском

Туринский "Ювентус" и веронский "Кьево" сыграют друг с другом в стартовом матче нового розыгрыша чемпионата Италии по футболу. На стадионе "Маркантонио Бентегоди" команды встретятся в субботу, 18 августа. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Кьево – Ювентус. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Встреча в Вероне привлекла внимание миллионов болельщиков со всего мира. Впервые в официальном матче за "Ювентус" сыграет звездный Криштиану Роналду, который перебрался в Турин из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро. Португалец до этого девять лет отыграл в составе "сливочных", забив фантастические 475 мячей в 486 матчах.

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Роналду шокировал медиков "Ювентуса"

Серия А. 1-й тур

Верона, стадион "Маркантонио Бентегоди"
Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

"Кьево" (Верона) – "Ювентус" (Турин) – 0:0

"Кьево" (ориентировочный состав): Секулин – Ярозински, Томович, Россеттини, Каччаторе – Хетемай, Радованович, Риго – Джаккерини, Стемпиньски, Бирса

"Ювентус" (ориентировочный состав): Перин – Сандро, Кьеллини, Бенатья, Де Шильо – Канселу, Дибала, Хедира, Бернардески, Пьянич – Роналду

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10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем вас, дорогие друзья! Сегодня вся Европа будет с интересом наблюдать за тем, как Криштиану Роналду дебютирует в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду удивил новым талантом открыв заведение в Бразилии.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
ИталияВерона
Объект
ФК Ювентус
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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