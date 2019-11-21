"Это позор": ситуация со сборной России вызвала ярость в Бельгии

Лидер сборной Бельгии Кевин де Брейне раскритиковал УЕФА, который команды из отбора Евро-2020 снова свел вместе в группах финального турнира.
"Это позор. Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол всё больше и больше превращается в бизнес", — приводит слова игрока "Манчестер Сити" бельгийский портал HLN.
На групповом этапе бельгийцы точно сыграют с Данией и Россией, с которой они уже встречались в отборочном цикле турнира.
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.
После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.
Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил разгром своей команды.
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