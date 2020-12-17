КДК УАФ дисквалифицировал Луческу

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал тренера "Динамо" (Киев) Мирчу Луческу предупреждением и дисквалификацией на один матч условно за инцидент, который произошел в матче 13-го тура Премьер-лиги Украины против ФК "Колос" (Ковалевка).

На 54-й минуте главный арбитр Игорь Пасхал после просмотра видеоповтора отменил желтую карточку Владимиру Шепелеву и показал красную. Это решение возмутило Лучесску и румынский тренер выбежал в центр поля.

Учитывая, что в рапортах главного арбитра и четвертого арбитра матча не было никаких записей об этом инциденте, КДК УАФ обратил на это внимание комитета арбитров. Решение было принято на основании записи в рапорте делегата матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Колос" состоялась 12 декабря и завершилась с сенсационным счетом 2:2.

После матча Луческу раскритиковал работу VAR, заявив, что не понимает почему системой видеопомощи рефери не пользовались в первом тайме, когда чуть не разорвали колено Шапаренко.