Казнь Арена: в России устроили кошмар для болельщиков на стадионе ЧМ-2018

Болельщикам московского "Спартака" устроили настоящий ад на матче российского первенства с "Рубином", который прошел на стадионе чемпионата мира 2018 года "Казань Арена".

Фанатов "красно-белых" несколько десятков минут держали на морозе, заставляя пройти через восемь металлоискателей. В результате сотни поклонников действующих чемпионов страны смогли занять свои места на гостевом секторе лишь в середине первого тайма, пишет "Спорт-Экспресс".

Около 6000 гостевых болельщиков организаторы матча @fcrk и местное МВД решили запустить через 8!!! рамок досмотра. Это по-моему обычное вредительство. Ждем реакцию @rfpl pic.twitter.com/ugvdP8x87e — Угодник (@UgodnikOnTour) March 17, 2018

10 минут с начала матча. Люди задыхаются и давятся в очереди. Происходит форменный беспредел. @rfpl как обычно отмолчитесь? pic.twitter.com/4eSlK6Vmx8 — Угодник (@UgodnikOnTour) March 17, 2018

18:30. Больше половины болельщиков "Спартака" еще не пропустили через турникеты pic.twitter.com/8zN9ednP5h — Разим Сабиров (@Razim13) March 17, 2018

Кроме того, уже внутри стадиона болельщики не смогли воспользоваться мужскими туалетами, который были закрыты. Организаторы поединка бесплатно раздают кипяток, но за пластиковую посуду следовало заплатить. Уже после окончания встречи гостевые фанаты долго стояли под трибунами в ожидании, когда откроют выходы.

Как сообщал "Обозреватель", Международная федерация футбола приняла историческое решение относительно проведения чемпионата мира 2018 года.