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Казнь Арена: в России устроили кошмар для болельщиков на стадионе ЧМ-2018

6.6тЧитать новость на украинском

Болельщикам московского "Спартака" устроили настоящий ад на матче российского первенства с "Рубином", который прошел на стадионе чемпионата мира 2018 года "Казань Арена".

Фанатов "красно-белых" несколько десятков минут держали на морозе, заставляя пройти через восемь металлоискателей. В результате сотни поклонников действующих чемпионов страны смогли занять свои места на гостевом секторе лишь в середине первого тайма, пишет "Спорт-Экспресс".

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Кроме того, уже внутри стадиона болельщики не смогли воспользоваться мужскими туалетами, который были закрыты. Организаторы поединка бесплатно раздают кипяток, но за пластиковую посуду следовало заплатить. Уже после окончания встречи гостевые фанаты долго стояли под трибунами в ожидании, когда откроют выходы.

Как сообщал "Обозреватель", Международная федерация футбола приняла историческое решение относительно проведения чемпионата мира 2018 года.

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Темы
ЧМ-2018чемпионат России
Место
РоссияКазань
Объекты
Спартак МоскваФК Рубин
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