''Каждый решает сам'': Хацкевич прокомментировал матч с "Ворсклой"

Главный тренер киевского "Динамо" дал оценку действиям своей команды после поединка 12-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы". Белорусский специалист отметил, что у его подопечных есть проблемы в нападении.

"У нас есть проблемы в атаке, они никуда не делись. Где нужно было сыграть более хладнокровно, взять хотя бы момент у Николая Морозюка, где можно было бить. Так же, как и Гармаш мог бить во втором тайме, когда ворота были незащищенные. Но ребята старались еще больше улучшить ситуацию. Каждый футболист сам решает, как ему действовать в конкретном эпизоде, хотя, конечно, мы настраиваем их и на удары со средней дистанции", - цитирует Хацкевича пресс-служба "Динамо".

ФК Динамо Василий Сачко и Александр Хацкевич

Также наставник "бело-синих" отметил рвение игроков в матче в Полтаве.

"Что касается самой игры, по организации, самоотдаче, дисциплине претензий к команде нет, я даже хочу поблагодарить ребят. Они выдержали весь матч. "Ворскла" тоже команда непростая, недаром она находится вверху турнирной таблицы чемпионата. Сейчас она почувствовала вкус европейских матчей, это совсем другой уровень. Соперник достойный, но наши игроки сделали мне подарок на день рождения, за что я им лично благодарен", - сказал Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" завоевало пятую подряд победу в матче украинской Премьер-лиги.