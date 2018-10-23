''Каждый день'': Хачериди рассказал о переговорах с "Шахтером"

Бывший защитник "Динамо" Евгений Хачериди признался, что в 2013 году вел переговоры о трансфере в донецкий "Шахтер".

"Сначала загорелся, потом прошло время, и понял – нет. И слава Богу, что все так и закончилось. Я не хочу никого обманывать, говорю так, как есть. "Шахтер" включился и тогда переговоры были каждый день. И Дарио старался... Хорошо, что все так закончилось, что я остался в "Динамо" и подписал новый контракт. Я совсем не жалею. Для меня "Динамо" – №1", однозначно", – сказал Хачериди в интервью FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября 2013 года Хачериди подписал с "Динамо" новый пятилетний контракт.

Напомним, в летний период 2013 года Евгением активно интересовался донецкий "Шахтер", сделав два официальных предложения "Динамо" (12 и 15 миллионов евро), но он так и не покинул команду.

Сейчас Евгений выступает за ПАОК, перейдя в греческий клуб в мае 2018-го.