Казахстан забил фантастический гол после розыгрыша с центра поля в Лиге наций. Видео

В матче пятого тура Лиги наций между Албанией и Казахстаном был забит удивительный гол после розыгрыша мяча с центра поля.

Хозяева выдали уверенный старт поединка, отличившись дважды уже к 23-й минуте. После второго пропущенного казахи решили не тратить время на проведение позиционной атаки, а зразу же пробили по воротам соперников.

Голкипер Албании не ожидал такого поворота событий и пропустил мяч за шиворот. Это не помешало его команде вернуть себе преимущество в два мяча в середине второго тайма и спокойно довести матч до победы со счетом 3:1.

На видео момент с голом можно посмотреть, начиная с 4:55.

Казахстан остался на последнем месте в группе 4 и может вылететь в четвертый по силе дивизион Лиги наций. Албания, напротив, ведет борьбу за выход в плей-офф турнира и имеет шанс обогнать Беларусь, которая идет на первой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат легендарного англичанина Уэйна Руни забил гол ударом со своей половины поля.