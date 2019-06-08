"Катастрофа!" Сербские СМИ - о позоре в матче с Украиной

После поединка Украина - Сербия рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу-2020, местные СМИ жестко раскритиковали свою команду за безвольное поражение.

Blic: Абсолютная катастрофа! Сербия пропустила 5 голов, украинцы полностью уничтожили "орлов"

"Запахло жареным с первых минут, ведь украинцы четко заявили о своих намерениях, но полного краха никто не ждал. Наши ребята справились со стартовым натиском, однако затем начали нервничать.

Во Львове на поле была только одна команда – на радость украинским болельщикам. Им было весело: сначала заглушили наш гимн, затем отпраздновали 5 голов, а под конец скандировали имя Андрея Шевченко ", – приводит Футбол24 перевод статьи таблоида.

Новости Стадион во Львове невероятно исполнил гимн Украины перед матчем с Сербией

Соседняя статья называется "Недружественный прием во Львове – освистали" Боже правде ", неслыханные оскорбления на трибунах". Автор считает, что подопечные Младена Крстаича столкнулись с невероятным давлением, что повлияло на команду.

Многие местных изданий вспоминают позорные поражения своей сборной. Blic пишет: "Никто так жестоко не бил Сербию за время независимости. "Орлы" играли с Бразилией, Италией, Германией, Португалией ... а потом в соперниках появилась Украины, которая свела на нет все наши усилия".

В материале Večernje novosti критика команды: "Фиаско всех времен. "Орлы" потерпели тяжелой поражение под сербским флагом, атакующий замысел Крстаича провалился. В важнейшем матче отбора украинцы прибили их во Львове.

Мы шесть раз встречались с Украиной и постоянно проигрывали. Это поражение точно худшее – все линии работали без идеи, взаимопонимания и самоотдачи. Давно наша команда не выглядела столь беспомощной. Голы Цыганкова, Коноплянки и Яремчука стали украшением игры, в которо нам дали хороший урок ".

Mozzartsport: Сербию опозорили во Львове, Крстаич все провалил!

Самое популярное спортивное издание Сербии один из немногих, которое сконцентрировалось на освещении непосредственно игры, а не околофутбольных событий.

"Орлы" выглядели беспомощными и растерянными. Тренер должен оставить свои эксперименты на менее важный матч. Звучит дико, но, как показала игра, Сербия еще может быть удовлетворена результатом. Это был не футбольный матч, а встреча мощности и бессилия.

У нашей команды не было ни лидера, ни стратегии, а состав выглядел слишком атакующим. В итоге украинские болельщики получили огромное удовольствие и спели песню благодарности своему тренеру Андрею Шевченко – легенде европейского футбола. Украина забила 5, а могла и больше ", – признает портал Mozzartsport.

Sportske: 5-кратное унижение Сербии

"Это хуже, чем ужасно." Орлы "не сумели выступить боеспособным коллективом и получили одного из самых болезненных фиаско в истории. Ничего добавлять не нужно, это все лишнее. Не то, чтобы унижение нам совсем в новинку, но от такого мощного удара восстановиться будет очень сложно ", – жалуется Sportske.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.

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