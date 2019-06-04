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/Новости футбола

"Катастрофа!" Футболист сборной России возглавил позорный антирейтинг

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Полузащитник сборной России Александр Головин назван худшим трансфером последнего года в Европе по версии Goal.com.

23-летний хавбек прошлым летом перешел из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории.

Александр Головин

Александр Головин

ФК Монако

В статье, которая называется "Провал сезона в Европе! Герой чемпионата мира Головин – катастрофа за 30 миллионов евро", утверждает, что "за 12 месяцев российский атакующий футболист прошел путь от национального достояния до дорогостоящего провала".

По мнению Goal.com, Головин так и не сумел проявить себя во Франции за весь сезон, о чем свидетельствует также его включение в сборную провалов сезона по версии французской прессы.

Головин набрал 8 (4+4) очков по системе "гол+пас" в дебютном сезоне в "Монако". Его команда заняла 17-е место в чемпионате.

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DS Sergey
DS Sergey
Если команда дерьмо, будь ты хоть Месси, толком ничего не добьешься!
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