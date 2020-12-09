Катар сыграет в европейском отборе на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Катара будет готовиться к своему первому чемпионату мира по футболу, играя товарищеские матчи против команд, которые попали в группу A отбора на ЧМ-2022.

Как сообщает издание The Guardian, хозяева чемпионата проведут по два контрольных поединка с Португалией, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном, но результаты этих встреч никак не повлияют на турнирное положение. Скорее всего, эти матчи будут сыграны на нейтральных полях в Европе.

Эту информацию подтвердил представитель УЕФА, сказав, что организация самостоятельно пригласила Катар для участия в европейской квалификации.

Отмечается, что ранее подобная практика уже использовалась перед чемпионатом Европы 2016 года во Франции. Тогда хозяева турнира также проводили контрольные поединки против команд одной из отборочных групп.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года и станет первым Мундиалем на Ближнем Востоке. В последний раз на нем сыграют 32 команды. Начиная с ЧМ-2026, в турнире будут принимать участие 48 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Позже был опубликован полный календарь матчей нашей национальной команды.